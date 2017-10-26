台馬產業鏈結論壇 簽15項合作備忘錄

2017-10-26

〔記者張菁雅／台中報導〕為配合新南向政策，全國工業總會與馬來西亞製造商聯合會（FMM）舉辦的台灣馬來西亞產業鏈結高峰論壇昨在台中登場，吸引台馬雙邊超過500位產、官、學、研人士參與。該論壇以台馬雙邊具合作潛力的紡織、食品醫藥化妝品、智慧城市及資訊服務等4大主軸進行交流，並在經濟部次長王美花見證下簽署15項合作備忘錄。

工總副理事長林明儒表示，台灣與馬國過去在產業經貿建立良好的互動基礎與合作關係，馬國也是東協最重要的地方之一，因為其人口、市場、社會穩定度、法令制度等都具優勢，且語言無障礙，因此成為台灣第8大貿易國，值得台商前往投資，共創台馬經濟發展。

王美花指出，政府推動新南向政策後，與東南亞國家的交流逐步擴大深化，馬國在台灣有許多僑生，在貿易、投資、觀光與文化交流也有重要地位，與馬國產業深入交流具有指標意義。她強調，政府會持續協助產業交流，營造良好發展環境，同時解決產業面對的問題，期盼台馬可加強合作，增進雙方經貿關係。

工總與FMM昨也簽署合作意向書，個別產業簽署合作備忘錄，包括促成雙邊紡織染整供應鏈合作、共同開拓東南亞國家化妝品市場、強化雙邊於智慧無人機之產學合作、台灣輸出電子書暨其售後服務等方案予馬國教育機構及經銷商等。