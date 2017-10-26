明年製造業產值 工研院估成長3.25%

2017-10-26

〔記者王孟倫／台北報導〕工研院產經中心（IEK）昨公布我國製造業產值預測，2018年為18.15兆元，成長3.25%。IEK強調，近年台美製造業產業關聯程度加深，建議政府加速洽簽「台美經濟合作協議」，協助業者深化與美國終端客戶與供應鏈的連結。

IEK副組長陳志強指出，2017年全球景氣復甦步伐穩健，加上我國對外出口持續暢旺，均有利製造業生產表現；展望明年，由於國際原物料價格波動可望趨緩，加上機械設備產品訂單能見度佳，可望為製造業產銷注入成長動能。

促簽台美經濟合作協議

IEK建議：「強化台美製造業產業關聯度，將有助於提升製造業產業出口成長、附加價值及外銷市場的多元發展。」陳志強說明，以歐盟「世界產業關聯資料庫」統計來看，美國製造業需求增加，將有效帶動我製造業對美生產供應。

若從「向後關聯係數」分析，2015年美國「汽車零組件業」每百萬元需求增加，將帶動我國整體製造業產值上升12,542元，拉動效果較2011年增加29.7%，其次為運輸工具及機械設備業。

IEK強調，有鑑於美國景氣穩健復甦，加上川普政府正推動製造業回流與基礎建設，建議政府可從台美產業互動著手進行美國產業未來發展趨勢調查、加速洽簽台美經濟合作協議等，協助業者深化與美國終端客戶與供應鏈的連結。