抗蝦皮？ 網家成立5人決策小組

2017-10-26

〔記者廖千瑩／台北報導〕網家（8044）為了因應產業快速變動，昨宣布成立「網家決策小組」，即起生效。外界推測，網家成立5人決策小組，應是因應蝦皮購物來勢洶洶，因此決定改變管理架構布局，推出營運策略應戰。

「網家決策小組」5名成員包括董事長詹宏志、營運長蔡凱文、商店街市集總經理蘇芸、露天市集營運長曾薰儀、國際連總經理鐘明通。

詹宏志表示，因應網路世界變化多端，PChome網路家庭集團面對的挑戰也將更多元，未來將透過集體決策，凝聚集團跨平台的資源和力量，期望率先成為台灣第一家營業額千億、市值千億的網路企業。

同時，為了讓集團架構運作可以迅速啟動，除詹宏志外，其餘4位成員也已進入網家董事會擔任執行董事。詹宏志將擔任集團5人決策小組主席，帶領新的決策團隊一同工作，其餘4人將於集團各領域各司其職，蔡凱文將負責網家和旗下PChome24h購物的營運，蘇芸將負責商店街市集與個人賣場的推動，曾薰儀負責露天拍賣，鐘明通則負責PChome國際連。

蝦皮登台不過兩年，已對網家造成威脅，影響所及，讓網家旗下商店街個人賣場也開始端出補貼優惠迎戰，網家和蝦皮戰火正式開打，有網友吐槽，與其找幾個人組成小組，不如專注於改善使用者體驗與使用者介面。

網家則強調，此次新組織架構布局，並非為了對抗蝦皮，而是因為之前總經理離開，才改變管理架構布局，未來集團決策、新推動案子都會透過小組來討論決定。