聲學模組大成長 美律Q4營收逐月揚

2017-10-26

〔記者陳柔蓁／台北報導〕電聲大廠美律（2439）昨日舉辦法說會，財務長黃朝豊指出，第四季將來到全年營運高峰，營收逐月走高。對於市場關心的手機用聲學模組，他說「稼動率與良率令人滿意」，該產品線營收成長200%以上，不過，美系客戶的不穩定拉貨情況，可能對毛利率產生影響。

美律自結第三季營收為64.84億元，年增31.4%；毛利率16.84%，年減6.05個百分點；純益率9.49%，年減9.09個百分點；每股稅後盈餘3.25元，年減35%。黃朝豊指出，獲利減少係因不再能認列蘇州、惠州廠毛利所致，且具有高獲利能力的娛樂用耳機出貨比重稍微降低，而匯損吃掉了超過1%毛利率。黃朝豊表示，手機用揚聲模組（揚聲器與受話器）在蘇州生產基地有16條自動化產線，每條150公尺長，預期第四季會出貨2000萬套，相較第三季出700萬套，季增幅度兩倍以上；且蘇州廠有擴廠計畫，預計擴至30條產線。

黃朝豊指出，美律第四季進入旺季，營收沒意外可逐月走高到年底，整個季度會是全年高峰，預期第四季季成長率會比二、三季都高，且在娛樂產品出貨提升下，毛利率提升。

黃朝豊說，近來娛樂耳機的競爭對手變多，但公司專注新技術、新市場、新應用，提供客戶更多附加價值，目前仍站穩高階耳機龍頭地位。