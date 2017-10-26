日本皇室專用車 和泰總裁蘇燕輝有一輛

2017-10-26

〔記者楊雅民／台北報導〕CENTURY豪華大型轎車是日本TOYOTA最頂級奢華車款的象徵，是日本皇室專用車之一，台灣企業家僅有汽車龍頭和泰集團總裁蘇燕輝和已故霖園集團創辦人蔡萬霖擁有此款名車。

CENTURY豪華大型轎車是1967年為紀念TOYOTA集團創始者豐田佐吉誕生100年而問世，標榜手工打造，連每輛車車頭的金鳳凰車徽都是純手工雕刻而成，每輛售價約新台幣1500~2000萬元，但有錢不一定買得到，購買者的身分及社會地位須經過豐田汽車審核通過，才能購買。

在日本僅賣給皇室成員及部長級以上的高官使用，過去平均一個月只賣40~50輛，台灣則是少數曾經進口3輛左駕CENTURY名車的國家，1997年第二代CENTURY上市，蔡萬霖和蘇燕輝都買了1輛。

2001年納莉風災，造成台北市大淹水，蘇燕輝購買的CENTURY變成泡水車，後來又進口1輛，蔡萬霖過世後，蘇燕輝的CENTURY，也成為目前台灣唯一一輛會在路上行駛的CENTURY。

由於今年是豐田佐吉誕生第150年的重要年分，CENTURY也在今年大改款推出第三代，合計50年來只推了三代，這次除了導入HYBRID油電混合動力，內裝則以原木和皮革材質增加奢華感，在主動安全配備也大升級，導入主動防撞煞車系統等，標榜更奢華，也更安全。