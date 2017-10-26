迎接東京奧運商機 豐田推JPN TAXI

2017-10-26

〔記者楊雅民／台北報導〕佈局2020年東京奧運商機，日本汽車龍頭豐田（TOYOTA）汽車搶先推出JPN TAXI計程車，目標在東京奧運前、東京平均每4輛計程車裡就有1輛換成「JPN TAXI」。

復古車款每輛約90萬

根據統計，豐田在日本計程車市場市占率約8~9成，過去日本計程車多以TOYOTA CROWN（皇冠）車型居多，JPN TAXI上市後，現有的3種車型將在明年元月停產。

豐田汽車表示，國際大都市都有象徵該城市的計程車，紐約有「小黃計程車」（Yellow Cab）、倫敦有「黑頭計程車」（Black Cab），豐田因應東京奧運，相隔22年，以日本藍開發出造型復古的JPN TAXI計程車新車款。

JPN TAXI每輛售價落在327~349萬日圓間（約新台幣87~93萬元），訴求乘客座位空間比轎車款加寬，可同時滿足奧運國際觀光客及日本高齡化輪椅族群的需求，月銷量目標為1000輛，可望成為東京奧運新焦點。

為迎接東京奧運，豐田汽車並同步推出每輛售價高達1億日圓（約新台幣2657萬元），使用氫燃料電池的SORA電動巴士，可減碳達90%，並搭載8個鏡頭，增加行駛的安全性，預計生產100輛，做為東京奧運專用巴士。