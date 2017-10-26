靠蘋果翻身 燿華、嘉聯益拚轉盈

2017-10-26

〔記者卓怡君／台北報導〕靠著蘋果新機訂單加持，PCB廠商燿華（2367）、嘉聯益（6153）力拚第4季轉虧為盈，在此利多加持下，近期買盤湧進燿華、嘉聯益，燿華連拉近兩根漲停板，嘉聯益近一個月漲幅逾49%，表現強勢。

燿華全年EPS估0.38元

燿華因蘋果新機訂單加持，在法說會釋出訂單滿載、業績可望再創新高的利多，近兩日股價放量噴出，因消費電子旺季需求帶動，軟硬結合板需求攀升，稼動率維持高峰，營收與獲利同步走高，加上車用產品營收比重提高，產品組合轉佳，法人預估，燿華下半年毛利率約15%，全年可望轉盈，全年每股稅後盈餘約0.38元。

展望2018年，蘋果新單持續貢獻營收，電池模組軟硬結合板放量，且車用比重上升， 產品組合持續改善，獲利穩定成長，法人預估燿華2018年EPS1.17元。

嘉聯益因競爭對手日本廠商村田（Murata）iPhone X天線良率不佳喜獲轉單，12月開始放量，並可一路旺到明年第1季，法人預估，在新單帶動下，嘉聯益第4季營收季增約27%，且因新品毛利高，獲利可望大幅改善。

嘉聯益Q4營收將增27%

對此，嘉聯益總經理吳永輝表示，第4季為今年營運高峰，嘉聯益成長優於產業平均水準，看好穿戴裝置、汽車電子將來成長潛力更強。