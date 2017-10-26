新應用亮點加持 PCB產值爬升

2017-10-26

〔記者卓怡君／台北報導〕台灣電路板國際展覽會（TPCA Show 2017）昨日在台北南港展覽館盛大展開，共有12個國家、400家品牌參展，展出逾1400個攤位，預計將吸引3萬名專業買家到場，PCB族群股價在展覽題材發酵下，歡聲雷動，台灣電路板協會（TPCA）理事長吳永輝估計，PCB產業新增人工智慧、穿戴裝置、無線充電、全螢幕等相關新應用亮點，帶動台灣電路板產值可望逐年上揚。

今年TPCA Show廠商精銳盡出，大秀最新產品，吳永輝指出，最近手機市場朝全螢幕、無線充電等趨勢發展，再加上人工智慧、穿戴裝置等，成為帶動電路板產業成長的新亮點，台灣電路板產值排名全球第一，每年大約都可維持2-3%的成長幅度。

台北國際展登場 帶動股漲

鑽針廠尖點（8021）在展場推出最新鍍膜產品、高縱橫比系列鑽針、鐵氟龍複合板用高效能鑽針、多功能高效率刀具等，尖點表示，PCB鑽針事業目前月產能約計2100萬支，全球市占率約25%，佔今年前3季營收比重約57%。

尖點表示，PCB鑽孔事業項目包括機械鑽孔、雷射鑽孔及成型加工，上半年受到客戶端訂單下滑因素，影響整體營收及獲利表現，第3季隨著產業進入旺季，各廠區訂單數量明顯增加，至於新投入的金屬切削刀具事業，產品應用以3C電子產品為主，今年前3季與去年同期相比增加83%，營收比重約12%，同時配合客戶需求，第4季預計增加10-15%產能。