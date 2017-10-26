本業不振 聯電股價同業倒數第2

2017-10-26

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）昨公佈第3季財報，因業外獲利挹注，單季稅後淨利34.73億元，季增65.5%，每股稅後盈餘0.28元。不過受本業營運下滑影響，今年以來，晶圓代工「10元俱樂部」成員紛上漲，聯電昨收盤價15.5元，僅領先元隆（6287）一檔。

聯電預估第4季晶圓出貨季減3-4%，以美元計價的平均銷售價格比第3季下降約1%；法人推估，聯電第4季營收約季減4-5%。聯電預估，第4季的毛利率約15%，較第3季17.5%下滑，整體產能利用率約為86%到89%，也較上季的96%下降。今年全年資本支出預計為17億美元。

前3季累計每股獲利0.64元

聯電第3季合併營收為377億元，與第2季持平，較去年同期微幅下滑。毛利率為17.5%，略低於第2季的18%，營業利益16.29億元、季減2.3%。聯電累計前3季稅後淨利為78.58億元，年增36.2%，每股稅後盈餘0.64元。

聯電總經理王石表示，第3季整體產能利用率為96%，來自電腦周邊及消費性產品強勁的需求，帶動聯電8吋及12吋成熟製程的營運表現穩定，8吋廠的產能利用率接近滿載，12吋廠成熟製程的產能利用率也超過90%，季出貨量達到175萬片8吋約當晶圓。廈門的12吋晶圓廠Fab 12X的28奈米產品也已經開始量產出貨，產品良率以及晶片效能都已經達到南科Fab 12A所生產的產品水準。

王石指出，聯電預期第4季營運將會下滑，主因來自年底典型的季節性調整。不過公司將依市場需求開發新的製程，導入未來趨勢的應用包括IoT（物聯網）、5G行動裝置及工業應用等領域，藉由新一波成長機會帶來的動能，期待能幫助聯電提升市場占有率。