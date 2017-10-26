彭淮南︰比特幣應列洗錢防制

2017-10-26

任內不會開放國內承作NDF

〔記者盧冠誠／台北報導〕民進黨立委余宛如昨於立法院財政委員會上批評，中央銀行總裁彭淮南上任以來，開始禁止國內承作新台幣ＮＤＦ（無本金交割遠期外匯），並詢問是否一輩子不開放？彭態度堅決強調，「是，至少任內不會開放」；彭也重申比特幣不是貨幣，是虛擬商品，常被用在非法交易，建議比特幣交易應列入洗錢防制法通報系統。

「ＮＤＦ是投機客發動攻擊時，最好的武器工具！」彭淮南說，像現在中國、菲律賓、馬來西亞等國都禁止。

ＮＤＦ是買賣客戶採差價交割，不需要十足的資金，具高度槓桿性質，可以小博大，進行炒匯。目前央行僅開放本國銀行海外分行（現有中國信託銀行、台灣銀行、國泰世華銀行等三家）辦理ＮＤＦ業務，但考量會對新台幣匯率造成太大衝擊，因此國內仍不開放，只放行銀行與銀行間交易。

至於比特幣議題，彭淮南指出，台灣並未禁止，目前台灣有兩家交易商，每天交易約四十單位；他強調，比特幣具匿名性，常被用在非法交易，建議其交易應列入洗錢防制法通報系統。

國民黨立委林德福詢問，電子支付時代來臨，是否會對中央造幣廠造成衝擊？彭淮南表示，行動支付的重要性愈來愈高，不過，各國的通貨發行額占ＧＤＰ（國內生產毛額）比例，除瑞典外，其他國家還是持續增加，現金也許會減少使用，但不會消失。

由於任期只剩四個月，彭淮南昨也說，這應該是最後一次到財委會進行業務跟預算報告。對於新任央行總裁人選，他指出，這是總統職權，不便發表意見；國民黨立委盧秀燕提出央行總裁須具備專業、道德操守、勤奮等三大條件時，彭點頭表示認同。

被問及擔任央行總裁近二十年來最得意的事為何？彭淮南則說：「台灣在全世界發生兩次金融危機時，我們國家受到的影響相對少，這是我覺得一件很寬慰的事情。」