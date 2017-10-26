利人利己 學者零碳宅每月賺4000元

2017-10-26

電價若漲 家戶綠電有優勢

〔記者吳柏緯／台北報導〕交大光電學院教授黃得瑞指出，社會大眾對綠電的認識越來越普及，加上政府出手補助，對於推廣綠電的確有正面影響。雖然目前民眾不一定有深刻感受，甚至覺得綠電較貴，但遇到夏天用電高峰期或是未來電價上漲，家戶型的太陽能發電系統就會展現其優勢。

至於若家戶型太陽能板普及化後，可能形成社區型的小型發電廠，輸配電系統是否成為問題？黃得瑞說，家戶型的太陽能發電主要供應自宅與周邊用戶使用，屬短程而非大規模電力輸送，不須擔心。

事實上，已有不少人開始裝設家戶型太陽能板，不但電力自給自足，多出來的電還能賣給台電，不無小補。

曾在德國擔任建築師的金門大學建築系副教授劉華嶽就是一例。他回台後積極推動零碳住宅的概念，金門的住家靠著風力發電塔、頂樓太陽能發電板，每月可進帳六千元，扣掉一個月平均二千元的電費，每月還賺四千元。

對於政府宣示補助家戶型太陽能板，劉華嶽大讚是很棒的政策。他分析，建置家戶型太陽能板的費用偏高，是不少人打退堂鼓的原因，政府願意帶頭做，替有意願設置的民眾搬開了一塊石頭。

劉華嶽以自宅為例，建置的費用約五十五萬元，當初計算若靠賣綠電的收入，大約十年可以回本；如今有政府補助，回本時間可再縮短。