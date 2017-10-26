種電效益 彰縣賺到百座大安公園

2017-10-26

〔記者張聰秋、黃建豪、賴筱桐／綜合報導〕行政院將推動綠能屋頂全民參與方案，事實上，全國多個縣市已啟動「追日計畫」， 在公有建築物屋頂廣設「太陽光電發電系統」。彰化縣政府二○一五年起，推動校園屋頂種電計畫，到目前為止，全縣國中小學約八成七的比例、共一八七校、一九五案場進行種電，年發電量約六千萬度，可供一萬六千戶家庭一年住宅用電，而減少的二氧化碳排放量，相當於一百座大安森林公園的效益。

台北市的「追日計畫」統整公家機關、學校共二六九處屋頂，以政府供地、民間出資方式，招標給民間企業，並保證售電二十年，已吸引大同公司等業者參與。

台北市產業發展局公用事業科股長呂榮琦指出，台北市的綠能屋頂發展限制，在於建物多屬公寓或集合住宅，屋頂所有權非單一住戶所有；且北市建物密集，加上天雨導致日照時間短，都會使得發電效能較差。

不過，呂榮琦說，台北市的綠能屋頂補助額，現為各縣市最高，單案可補助建置費用三十五％，對於中央未來要放寬補助標準，可以是雙軌並行，民眾可自行選擇最優惠的補助進行申請，北市樂觀其成。

新北市政府經濟發展局綠色產業科科長廖士煒表示，新北市近年在公有建築物屋頂廣設「太陽光電發電系統」，已完成十ＭＷ（百萬瓦）設置容量，今年盤點三百多處場域，將於二○二○年完成建置八．八ＭＷ，估計一年發電量可再增加八三六萬度，大約是九二八戶家庭的一年用電量。

對於中央提出的補助方式，廖士煒說，以北部地區而言，試算後的舊方案平均十二．二年可回收成本，新方案縮短到十．五年，可提高民眾設置的誘因，但鼓勵「自發自用」的政策誘因不足，因為賣給台電的電價比較高，「自發自用」不划算，政府必須有更完善的配套措施。