鐵皮屋違建也種電 安全有疑慮

2017-10-26

業者籲從高度最矮、安全性較高的先做

〔記者張慧雯／台北報導〕行政院鼓勵民眾屋頂種電，並提供補助，業者對此多表示樂見其成，但認為鐵皮屋等違建問題應先解決，以免安全有疑慮。

元晶董事長廖國偉之前就指出，家庭式太陽能屋頂的最大障礙就是鐵皮屋，鐵皮屋問題不解決，就不容易推動。沅碁光電董事長鄭博文則說，其實之前已向國發會建議，全民屋頂種電第一個問題會遇到鐵皮加蓋，呼籲把鐵皮加蓋部分分成十個等級，從高度最矮、安全性最高的開始著手試做；至於政策要開放違建也可申請補助搭蓋太陽能板，他說目前還未看到相關決議。

光電公會將擬配套 政府協助執行

鄭博文認為，若政策要全面開放，基本上太陽能光電公會應會擬定相關配套措施，且由政府協助執行；舉例來說，未來要承作屋頂型太陽能板的廠商一定要加入公會，且案件要經過公會預審，對安全進行把關。

他解釋，像建商蓋大樓都有相關制度，要兩位評審委員看過，否則，遇到只想賺錢、不顧安全的業者，恐將衍生安全等問題，公會可能會與政府討論推出規範書。

鄭博文舉例，過去有些國小的校舍屋齡較高，頂樓會漏水，學校只好搭蓋約一百公分高的鐵皮防止漏水，之前這類型的鐵皮屋頂就不宜搭蓋太陽能板發電，實在很可惜；他認為，中南部的透天厝其實可以集合十棟一起建置，防曬又能發電，一舉數得。