30坪屋頂種電 最快8年回本

2017-10-26

低於15坪投報率不高 未必划算

〔記者張慧雯、劉力仁／台北報導〕行政院將推動綠能屋頂全民參與方案，但「屋頂種電」並非家家戶戶都適合，業者估算，若在屋頂建置三十坪的太陽能板，成本約六十萬至八十萬元，配合現行的建置費用補助和台電收購電力，最快約八至九年可以回本；不過，如果屋頂面積低於十五坪，因投報率太低，未必划算。

業者試算，若屋頂有四十坪，扣除可能被女兒牆遮住陽光的部分、加上預留走道等，最多可蓋三十坪；三十坪面積可以發電十ＫＷ（千瓦），每ＫＷ建置成本若以七萬元估算，共需七十萬元，若依照現行最優惠每ＫＷ補助四萬元方案估算，自己負擔的成本約三十萬元。

而一ＫＷ約可發電三．五度，十ＫＷ就是三十五度電，目前小規模發電賣給台電的價格為一度六．四元，有領補助者每度電賣三元，若每日賣給台電約一○五元，一年賣電的收入為三萬八三二五元，約八至九年賣電收入可逾三十萬元，就能回本。

陽光花園能源公司馬先生表示，太陽能板使用壽命約二十年，若九年以後可以回本，之後的發電就都是「賺」的；不過，面積越小成本越高，如果坪數小於十五坪，每坪安裝一ＫＷ的太陽能板價格約七萬五，回本大概要十二年，所以低於十五坪的屋頂不建議安裝。

豪科能源公司負責人陳泰州說，官方提供裝置補助是好事，但台電收購的電價費率也要維持以往水準不要降低，才能真正提升民眾安裝意願。

購電費率若調降 恐影響安裝意願

家住北部的江姓民眾上工研院網站試算，以家中屋頂五坪、每天發電二ＫＷ換算，要花費近十五萬元，若政府補助四成，約要自費九萬元，感覺負擔仍大；另一位蔡姓民眾以屋頂二十坪的面積試算，安裝費用約六十五萬元，自費約四十萬，若大樓由各住戶分擔，一戶約五萬元並不高，將建議管委會徵詢各住戶意見。