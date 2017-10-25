2017-10-25

〔記者吳佳蓉／台北報導〕全台820萬戶地主注意，今年地價稅將於11月開徵，有別於去年地價稅平均飆漲逾3成，因今年公告地價未調整，大多數地主的地價稅稅額應與去年相當。地方稅務局官員預估，隨著這兩年房價下修，明年公告地價重評調整後，部分縣市地價稅可能下降。

桃園市地方稅務局局長林延文表示，今年地價稅自11月1日至11月30日開徵，全國開徵戶數820萬戶，增加1.41%；稅額938億元，減少0.22%。其中，適用優惠稅率千分之2的自用住宅用地約330萬戶，稅額61億餘元，平均每戶約1848.5元。

地價稅以「申報地價」計算，而「申報地價」又受到兩年調整一次的「公告地價」影響，由於去年甫調整，今年不變，明年才會重估。

林延文解釋，今年公告地價未調整，地價稅應該會與去年持平，但實際開徵金額卻微減，可能是因為去年稅負大增，民眾更加注意自身權益，申請適用自用住宅優惠；另外，也可能是有大建案交屋，使得該案地價稅適用稅率大幅降低。

他指出，明年各縣市將參考市價重估公告地價，由於房地合一稅制上路後，房價一路下修，各縣市地價稅可能「有增有減」，包括桃園市在內，可能有下降空間，但實際情形還是要等到開徵才能確定。

財政部賦稅署則提醒，民眾要記得準時繳納地價稅，若逾期未繳納，12月2日前補繳還可免徵滯納金；若12月3日後才繳納，每2日加徵1%滯納金，超過30日未繳納，將強制移送執行。