CDP氣候變遷專案 中國信託再獲 A-評比

2017-10-25

〔記者高嘉和／台北報導〕中國信託金控長期致力於環境永續，連續第二年獲得由CDP發起的氣候變遷專案（Climate Change Program）「Leadership A-」評比的肯定。

中信金控今年同時入選專業投資人重視的道瓊永續指數「世界指數」成分股（DJSI World Index）、摩根士丹利ESG領導者指數（MSCI ESG Leaders Indexes）及富時新興市場指數（FTSE4Good Emerging Index），顯示該公司在環境永續、社會參與及公司治理等面向的努力獲得國際肯定。

中信金指出，CDP為國際主流法人投資機構於2003年發起的獨立非營利組織，每年邀請全球數千家企業揭露其碳管理相關數據，協助企業評估氣候變遷對營運所造成的風險與機會，至今已15年。

中信金控長期實踐節能減碳政策，自2012年起受邀參與CDP問卷調查，近兩年連續獲得Leadership A-評比，為台灣金融業最優異表現。

中信金指出，內部已將推動環境永續視為企業核心精神，在自我管理層面，子公司中信銀行已連續9年獲台北市政府環保局頒發「綠色採購績優單位」表揚。中國信託也規劃中長期減碳目標，將導入赤道原則專案（Equator Principles），預計明（2018）年底前完成簽署。

中信金控指出，自2007年起發行企業社會責任報告書（CSR Report），2010年率先取得國際查證，未來將持續透過企業力量，推廣及落實CSR理念與政策，成為金融業的模範企業公民。