中信慈善基金會理財志工 全台走透透

2017-10-25

〔記者李靚慧／台北報導〕中國信託慈善基金會長期關心經濟弱勢族群貧窮與教育問題，為改善台灣貧窮現況，自2006年起，借重母企業中國信託的金融核心能力，成立「理財志工」服務團隊，傳授貧窮家庭正確的理財觀念，免於貧窮循環的人生。

根據衛生福利部2017年第二季最新統計，國內未滿12歲的貧窮兒童有11萬9千多人，佔國內貧窮總人數近2成，若擴大統計18歲以下的貧窮兒童與少年，更佔總貧窮人數近4成。

為了避免經濟弱勢問題影響至下一代，甚至出現「貧窮世襲」，中信慈善基金會於2006年成立「理財志工」團隊，團隊成員涵蓋中國信託金控公司旗下各子公司員工，人數達70人，有別於其他金融業的志工活動，大多僅傳授生硬的金融工具課程，或是服務高端客戶的子女。

中信基金會的志工們，利用假日時間至育幼院、偏鄉學校或社區、社福機構，提供資源較為匱乏的孩子們和家長生動有趣的理財課程，除了引導孩子設定目標，也結合許多各類實作方法，一步步具體實踐夢想，鼓勵弱勢孩子即使沒有資源，也能依靠自己的雙手開創未來。

中信慈善基金會指出，該會建立的中國信託集團志工文化，已陸續成立「理財志工」、「課輔志工」及「美語志工」三大志工團隊，統計至今年9月底為止，愛心志工人數已達2,229人，相當於每10位中信員工就有1人是愛心志工，累積服務時數達141,686小時。

為鼓勵員工擔任志工，中國信託提供每服務6小時就有一天公益假，一年最高可有10天公益假，至今已核發23,614天的有薪公益假。