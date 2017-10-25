中企建商在台101辦事處 月租124萬

2017-10-25

〔記者徐義平／台北報導〕繼萬通創始人馮侖來台推案後，中國中央企業中國建築旗下的中建海峽建設也來台設辦事處，並砸下百萬元月租租下台北101大樓46樓，超過300坪辦公空間，推算一年光是租金便將近1500萬元。

根據內政部實價網最新揭露資訊，9月中企中建旗下的中國海峽建設，以月租金124萬3053元，承租台北101大樓46樓、約328.85坪，拆算每月每坪單價約3780元，為台北101大樓租金單價前三高，僅次於80樓每月每坪租金3803元、83樓租金單價4411元。

根據中建官網，該企業為中國國務院國有資產監督管理委員會實際控制的上市公司，主要由中國建築工程總公司、中國石油天然氣集團、寶鋼集團、中國中化集團等4家世界500強公司發起成立，2009年在上海證券交易所上市，目前為中國最大的房地產集團。

該集團旗下分支機構超過40個，中國海峽建設也是其中之一，主要是該集團在中國福建成立的區域總部，在福建深耕超過30年，近幾年則積極舉辦「中建海峽盃」海峽大學生實體建構比賽。據商業司工商登記查詢系統，該公司來台成立辦事處是2013年5月核准，最近一次變更時間為2017年6月，在台代表人為張俊華，活動業務範圍包括簽約、報備、議價、投標、採購、市場調查、研究業務活動。