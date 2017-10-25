M1B、M2連4月黃金交叉 散戶大軍投入股市

2017-10-25

〔記者盧冠誠／台北報導〕散戶大軍投入股市！中央銀行昨公布9月貨幣總計數M1B、M2年增率分別為4.51％、3.8％，「黃金交叉」連4個月續航；央行官員表示，9月台股日平均成交值1143億元，創2012年3月以來、逾5年半新高，「散戶進場滿多的」。

9月貨幣總計數M1B、M2年增率連續4個月「黃金交叉」，雖然「黃金交叉」或「死亡交叉」對股市影響已越來越不顯著，但還是會影響股民「心理面」，「黃金交叉」續航，依舊有助台股續戰前高。

央行官員表示，9月散戶占集中市場成交比重為62.6％，若與去年同期50.9％相比，大增超過10個百分點，原因除了當沖因素外，可能跟大戶或中實戶考量稅制因素的預期心理有關，加上全球股市也滿熱絡的。

另外，代表散戶指標的9月底「證券劃撥存款餘額」雖然月減160億元至1兆7460億元，但仍維持在高檔水位；此外，外資9月賣超台股620億元，部分資金也持續停留在帳上，使得9月底外國人新台幣存款餘額月增128億元至2358億元。

央行官員指出，前9月M2平均年增率為3.72％，高於主計總處預估今年經濟成長率2.11％及消費者物價指數（CPI）年增率0.66％的加總（合計為2.77％），顯示目前貨幣政策為適度寬鬆，足以支應經濟活動所需。