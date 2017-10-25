全球首檔運用AI投資ETF 報酬率亮眼

2017-10-25

〔編譯盧永山／綜合報導〕總部位於舊金山的新創公司EquBot，日前推出全球第一檔運用人工智慧（AI）進行投資的指數型基金（ETF）：AI Powered Equity ETF（代號為AIEQ），該ETF運用IBM人工智慧Watson的認知和大數據處理能力，分析美國境內的投資機會，才推出短短幾日，績效就贏過了史坦普500指數和那斯達克指數的報酬率。

AIEQ於10月18日推出後，在幾個交易日的報酬率就達0.8%，優於史坦普500指數的漲幅0.32%，也高於那斯達克指數的漲幅0.1%。目前AIEQ持有約700萬美元資產，平均每日交易19.3萬個單位。

AIEQ是一檔根據EquBot的獨門運算法所設計出來的ETF，持續分析美國約6000家上市股票，每天還處理逾100萬件企業公告、季報、新聞和社群新聞，Watson將受益於當前經濟環境、投資風向、全球和企業事件的投資標的篩選出來，並從中挑出股價最具上漲潛力的股票。

EquBot營運長阿瑪多爾（Art Amador）表示 ，每天金融市場會出現更多的資訊，而這只會使人工智慧變得更強大。

EquBot是根據IBM的全球創業計畫所誕生的一家新創公司，透過與ETF Managers Group的合作，提供投資人買進AIEQ的機會。

EquBot表示，AIEQ目前持有70檔股票，持股最高的5檔股票分別為醫療用品製造商Penumbra、不動產抵押貸款保險公司Genworth Financial、博弈業者Boyd Gaming、產期醫療服務公司Mednax、航太零件製造商Triumph Group，未來持股比重也會隨著人工智慧的運算而調整。