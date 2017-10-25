比特幣、AI好光景 創意、世芯變飆股

2017-10-25

〔記者卓怡君／台北報導〕台積電（2330）30週年慶，全球科技大咖點名人工智慧是未來趨勢，台積電轉投資的世芯-KY（3661）在此激勵下，昨日直奔漲停，創意（3443）、世芯今年搭上比特幣、AI人工智慧列車，營收大幅跳升，股價跟著火熱，創意、世芯今年以來股價各大漲295%、301%，成為今年IC設計族群兩大飆股。

因國際政經局勢波動，比特幣成為市場避險工具，今年價格瘋狂上漲，雖然中國為防止資金流出，強勢關閉中國比特幣交易所，比特幣大跌後，近期再度重啟漲勢，並再創歷史新高，衝破5800美元大關，比特幣相關概念股創意、世芯股價經過修正後，重新獲得法人買盤加持，續創波段新高。

IC設計服務廠商創意因比特幣訂單大量湧進，上修今年營運展望，全年營收由年增個位數百分比上調到年增兩位數百分比，法人預估，雖然比特幣價格一度大跌，但創意比特幣訂單已接到年底，此外，人工智慧相關專案持續出貨，業績有機會一路向上。

世芯淡出比特幣市場，今年成長動能主要來自高速運算（HPC）、人工智慧、娛樂及影像處理等特殊應用晶片（ASIC），9月合併營收月增47.4%，年增107.9%，再創歷史新高。世芯預估，因中國HPC訂單放量，第三季將是今年營運高峰，近期人工智慧相關客戶增加，看好明年發展可望再上層樓。