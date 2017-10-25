中國塑化減產關廠 台廠Q4獲利看俏

2017-10-25

〔記者張慧雯／台北報導〕受到中國嚴格執行環保稽查的影響，不少中國塑化廠減產、關廠，而台廠則受惠於供給縮減，塑化產品報價幾乎全面上揚，不僅台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）三寶董總座看好第四季營運會比第三季強，就連外資最新報告也表示「看好第四季塑化獲利」。

中國10月18日召開「19大」，為確保空氣品質，中國自9月以來積極查核許多工廠，據英國金融時報報導，以往對違規企業會罰款，現在則會暫停生產或責令關廠，光是山東省淄博市今年就關閉5000家化工企業，四川省則有逾7000家工廠已被關閉或暫時關閉。

台塑董事長林健男表示，中國官方對環保稽查持續嚴格落實，許多無證照的工廠遭勒令停工，顯示中國第四季嚴格執行石化廠安全檢查，將限縮石化業的開工率，進而支撐市場行情。

法人分析，看好乙二醇（EG）價格彈升，且10月為下游聚酯旺季，平均開工率維持88%，中國仍有200萬噸聚酯產品投產，對於EG需求度高，有助於報價上漲的空間；苯乙烯（SM）華東地區庫存降到3.8萬噸歷史新低水位，報價也獲得有效支撐；而丙烯腈（AN）同樣因環保稽查與生產異常等問題減產，且美國因哈維颶風之故AN降產，亞洲市場供應吃緊，價格也有上漲空間。

歐系外資最新報告指出，由於報價上揚，估計台塑四寶獲利將持續上漲，看好煉油、化學品產業的景氣可延續到2018年，台塑、南亞為「買進」評等，目標價分別116元、88元，台化、台塑化（6505）維持「持有」評等，目標價100元、110元；內資則看好台塑與台化給予「買進」評等，南亞、台塑化維持「中立」評等。