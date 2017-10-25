中國紡織業環保整頓 台廠供應鏈享轉單優勢

2017-10-25

〔記者陳柔蓁／台北報導〕近來中國環保話題熱門，當地從首都到邊陲的紡織產業都被整頓，從上游到下游強制關停者不下千家，預估這波趨勢將歷時3年。台灣紡織供應鏈無論在中國有沒有生產基地，都將享有轉單優勢。

台灣績優紡織供應鏈，已經用智慧化、自動化提升競爭力：上游加工絲力麗（1444）、力鵬（1447）、集盛（1455）、宏益（1452）、宜進（1457）、宏洲（1413）、得力（1464）、新纖（1409）、聯發（1459）、聚隆（1466）；中游廠遠東新（1402）、宏遠（1460）；成衣聚陽（1447）。

中國北京、天津、上海及周邊地區，加上紡織大省江浙、山東、江蘇等，今年來有10萬家以上的企業遭整頓，技術、管理與設備落後者首當其衝，紡織業並預期先前低價競爭、產能過剩的現象可以緩解。第二階段則是不符合規範、同值化高的產品被迫升級。

弘裕（1474）是尼龍工業用布廠，產品有箱包袋用胚布、成品布，其中國產區位於浙江，公司表示，當局已經定下浙江吳江區未來三年要淘汰3萬台織布機的目標。染整業更要達百分之百的回收標準，連付錢請納管中心污水處理都不行。第二季開始獲客戶轉單，擴大中國浙江廠產能，現有300台織布機，至10月底將新增100台，年底總產能將擴大至500台，產能全開後，一個月可達500萬碼。

得力在日前法說會上表示，杭州廠、浙江福發廠業績很好，並預期爾後環保效應還會獲更多轉單。得力積極打造從紗到布、成衣的一條龍，要藉壓低每個環節的成本取得綜效，與日本豐田集團合資於越南成立染整成衣廠，主要生產高爾夫球衣褲。另，得力與印尼三星在印尼有合作成衣廠，另在越南也有一座成衣廠，今年7月起陸續小量試車，預計明年第一季開始將貢獻營收。