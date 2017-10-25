中東股神︰比特幣飆漲 沒有道理

2017-10-25

〔編譯王惠慧／綜合報導〕有「中東股神」之稱的全球富豪之一、沙烏地阿拉伯王子阿爾瓦利德（Al-Waleed bin Talal）警告，比特幣漲成這樣沒有道理，它不受央行監管，總有一天會爆炸；加拿大皇家銀行（RBC）執行長麥凱（David McKay）也質疑比特幣的實用性和合法性。

阿爾瓦利德週一向財經媒體「CNBC」表示，比特幣漲成這樣沒有道理，比特幣沒有接受任何央行監管，並表示他不相信比特幣，認為遲早有一天會「爆炸」，整個過程有如正在醞釀中的安隆事件。安隆事件為2002年美國安隆公司（Enron）爆發弊案，為美國公司史上最大的會計醜聞之一。

比特幣今年以來已經上漲近500%，上週六甚至突破新高來到1比特幣兌6100美元；根據CoinDesk資料，週一比特幣價格下跌4.02%，報5658.59美元。比特幣近來價格上漲主要受到一些機構投資者及日本投資人的推動，週一以日圓進行的比特幣交易，佔全體交易的62%，美元交易則佔21%。

大部分的大型投資人對比特幣持懷疑態度，繼國際貨幣基金（IMF）主席拉加德、摩根大通銀行執行長戴蒙（Jamie Dimon）對比特幣發表看法後，加拿大皇家銀行執行長麥凱也質疑比特幣的實用性和合法性。

麥凱指出，「目前看來比特幣的目的是讓人們隱密地移轉金錢，而可能促進了犯罪活動以這種方式轉錢」，所以有些人會把比特幣稱之為「詐欺」，他雖然不認為比特幣是詐欺，但實際上比特幣沒有解決社會上任何一個需求。