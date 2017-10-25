鴻海集團 投資比特幣新創公司Abra

2017-10-25

首度跨足比特幣領域

子公司HCM資本金援1600萬美元

〔編譯王惠慧／綜合報導〕鴻海投資首次跨足比特幣領域，矽谷比特幣新創公司「Abra」在美國拉斯維加斯一場「Money2020」會議上宣布，該公司獲得1600萬美元B輪融資，領投者是鴻海集團投資子公司HCM資本（HCM International）。

Abra是一家以區塊鏈為基礎的比特幣行動支付應用程式供應商，該公司23日表示獲得B輪融資1600萬美元，使得該公司融資金額上看3000萬美元，除了鴻海集團投資子公司外，其他投資公司還包括Silver 8 Capital、Ignia；先前A輪投資公司有Arbor Ventures、美國運通、Jungle Ventures、Lehrer Hippeau和RRE。

區塊鏈技術 可電器租賃

Abra創辦人、執行長Bill Barhydt表示，該公司的支付技術可能引起大型製造商的興趣，Abra的願景是冰箱、電視機等大型電器製造商，可以為不想付全額購買電器的消費者提供服務，透過區塊鏈技術向這些人提供租賃電器，可能帶來消費性及家用電子產品的付費革命。

這種智慧合約（smart contract）結合物聯網的應用已經討論多年，但實際上並未有類似的合作發生；Bill Barhydt指出，如果想要把一個硬體產品發送到世界上各個角落，必須確定有一個支付機制能在全世界運行。

HCM資本創辦人兼經營合夥人李仁杰向比特幣新聞網站「Coindesk」指出，他相信可以透過Abra這樣提供信用服務的公司，實現普惠金融（Financial Inclusion）的新時代，「以企業的角度來看，公司可以提供（金融）服務的方式賺錢，而不再只是從硬體上賺取利潤」。