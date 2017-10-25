Pixel 2代機出師不利 宏達電受拖累？

2017-10-25

Google道歉並展開調查

〔編譯盧永山、記者王憶紅／綜合報導〕Google的第2代Pixel智慧手機出師不利！Pixel 2和Pixel 2 XL（見圖，美聯社）因出現螢幕、價格和出貨等問題，促使該公司展開調查，並向用戶道歉。Pixel 2與Pixel 2 XL是分別由宏達電（2498）與樂金電子代工，後者還採用樂金電子的POLED技術。分析師表示，若這2款手機真的有問題，Google可能得停產。

對此，宏達電表示不便回應。市場人士指出，Pixel 2、Pixel 2 XL「同時」出問題，應該是供應商、原始設計等的問題，與負責生產製造的廠商關係較小。

上週四（10月19日）上架開賣的Pixel 2和Pixel 2 XL，是Google為了對抗蘋果iPhone手機所推出的關鍵硬體產品，但Pixel 2 XL用戶稍早時卻在推特上抱怨，在使用手機1週後發現，螢幕有烙印（burn-in）現象，出現一層灰色的濾鏡蓋住手機螢幕，讓手機無法使用。

手機螢幕出現烙印，通常是在使用數年之後才會發生，Pixel 2 XL才發售1週就出現這種狀況，促使Google不得不採取行動。Google的Pixel產品管理副總裁奎洛茲（Mario Queiroz）表示：「我們非常重視客戶呈報的問題，我們的工程師正加緊調查中。市場研究公司IDC行動裝置分析師芮斯（Ryan Reith）表示，如果真的有問題，Google可能得停產Pixel 2和Pixel 2 XL。

此外，也有用戶反映，Pixel 2在與其他裝置通話時會發出噪音，用藍芽連結時效果也不佳，但Google並未回應上述問題。

根據新聞部落格AndroidPolice和用戶在Reddit論壇的發文，Google已向買家發電郵，通知Pixel 2的訂單可能延至11月底才出貨。

Google與宏達電今年9月21日才共同宣布簽署協議，Google以11億美元（約330億新台幣）延攬宏達電原參與打造Google Pixel手機的成員及宏達電的智慧財產權。宏達電9月營收65.1億元，較8月大幅增加1.17倍，市場就直指是因為幫Google代工的Pixel 2出貨。