跨過紅線 民視新聞台11月登ＭＯＤ

2017-10-25

〔記者王憶紅／台北報導〕民視新聞台預計十一月起上架中華電信ＭＯＤ，這是ＭＯＤ突破以往限制，讓有線電視新聞台首次成功上架ＭＯＤ。中華電信董事長鄭優向有線電視系統業者喊話，這只是回到自由市場機制正軌，希望系統台業者改變心態，讓ＭＯＤ與有線電視系統業者來一場立足點公平的競爭。

據了解，ＭＯＤ開台十三年以來，用戶數成長緩慢主因有二，一是業界有不成文的規定，就是頻道商必須在有線電視與ＭＯＤ兩者間「選邊站」，因多數頻道商若不是不敢得罪有線電視系統業者，就是系統業者也壟斷頻道代理市場；另一個原因就是缺少新聞台。

事實上，三立新聞台在去年七月以「換包裝」方式，試圖上架ＭＯＤ，但遭中部有線電視系統業者給予「移頻」教訓，逼迫三立新聞台在當年九月一日立即自ＭＯＤ下架。

這次民視新聞台上架ＭＯＤ一事，中華電信已在日前函文ＭＯＤ所有頻道業者，且上次將三立新聞台移頻的系統台業者也遭國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）開罰；加上ＮＣＣ主委詹婷宜日前強調力挺合理分潤制。市場人士研判，系統業者應該不敢出手「教訓」民視。

鄭優去年接任中華電信董事長後，就ＭＯＤ業務曾指出兩大要點，即吸引關鍵頻道上架及擴大用戶。目前除關鍵頻道有線電視新聞台將上架外，中華電信推動ＭＯＤ已有成，ＭＯＤ到上週五用戶數已達一四六．七二萬戶，中華電信七月起改變ＭＯＤ生態後，八月至九月底的淨增用戶達八．三萬戶。