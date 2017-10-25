財部試算 股利若採分級課稅 稅損少22億

2017-10-25

〔記者吳佳蓉／台北報導〕行政院拍板股利課稅採「二擇一」制度，但立委主張「單一稅率廿六％」改為「三級分級稅率」，財政部昨提出試算，若股利千萬以下課廿六％、千萬至億元課卅％、億元以上課卅六％，稅收損失將由六十七億元減為四十五億元，即稅損減少二十二億元。

根據行政院版本的稅改方案，高所得者股利按「單一稅率廿六％」分離課稅，中低所得者採行「股利八．五％可抵減稅額，上限八萬元」。不過，時代力量及國民黨立委日前提案，將「單一稅率」改為「分級累進稅率」。

時代力量提案，高所得者股利應採「廿七％、卅一％」二級稅率，股利所得千萬元以上稅率卅一％；國民黨版則採「廿六％、卅％、卅六％」三級稅率，級距為「五百萬元以下、五百萬至一千萬元、一千萬元以上」。

財政部官員表示，因立委最初並未提出課稅級距，因此以「股利所得一千萬元以下、一千萬至一億元、一億元以上」試算，按「廿六％、卅％、卅六％」課稅；由於稅率拉高，相較於政院版，股利課稅方案稅收損失將減少二十二億元。

不具名會計師表示，支持改採分級稅率，目前高股利所得者適用綜所稅稅率大多在四十五％以上，卻享有最多重的減稅利益，並不公平；不過，最高稅率建議卅％左右，不宜過高，以免稅負不減反增。

財政部官員則表示，尊重立委提案，但現行股利的營所稅及綜所稅總稅負最高四十九．六七五％，若未來最高稅率為卅六％，營所稅加綜所稅總稅負將達四十八．八％，僅比現行降低一點，將抵銷促進投資、縮減內外資稅負差距的效果，甚至部分納稅人的稅負可能不減反增。