全民屋頂種電方案 今端上桌

2017-10-25

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會主委陳美伶表示，為達二○二五年綠能占總發電量二十％的目標，行政院長賴清德指示研議「綠能屋頂全民參與行動方案」，今天將在加速投資台灣專案會議上提出報告，並針對該方案的經濟規模、技術層次及補貼誘因等三大問題進行討論，希望可以提出基本架構。

行政院去年提出「太陽光電兩年推動計畫」，截至今年六月，同意備案設置實績達五五八．一一ＭＷ，其中屋頂型占九十二％，地面型占八％，屋頂型進度超前，地面型因土地取得不易，達成率不到兩成。

陳美伶表示，目前地面型大概還缺一萬多公頃無法達標，透過此方案「地面轉屋頂」，並擴大「全民參與」，但也會繼續推廣地面型太陽能光電，不會放棄。

不過，鼓勵民眾家中裝設太陽能板，且自己發電自己用，還要加裝儲電設備，要花多少錢？是否有經濟效益？都需要進一步試算，也會牽涉法規鬆綁、屋頂違建如何突破等問題。

另外，台電太陽能收購價一度約六元，向台電買電卻只要兩元，「如果大家統統把電賣給台電，再買電回來用，台電鐵定垮掉」，陳美伶說，價格會重新檢討，但相信有許多人不是為了賺錢，只是支持環保。

賣電價格 重新檢討

陳美伶指出，除了「綠能屋頂全民參與行動方案」，今日會議還有「交通建設及前瞻計劃招商及建設投資推動情形」與「打造創新創業投資友善環境第一步︱建立新創法規調試適平台」報告案。