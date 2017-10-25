永豐金問題多 顧立雄:何家放手吧！

2017-10-25

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控董事會上週五解職被視為「吹哨者」的副總經理王幗英，再度引爆爭議。對此，金管會主委顧立雄昨表達不滿，他直言，「對永豐金案非常關切」，這也是產金不分離的問題，「何家（何壽川家族）要展現應有態度，放手讓專業經理人團隊好好經營永豐金」。

讓專業經理人好好經營

顧立雄週一才在立委的要求下，允諾一個月內完成調查永豐金開除「吹哨者」事件；不料，永豐金不待金管會調查結果出爐，就採取司法行動，針對剛被解職的王幗英提起自訴。

外界關切永豐金的司法動作是否影響金管會的相關調查，顧立雄表示，相關程序還在積極處理中，不管永豐金有無對王幗英提出自訴，「這一點都不會影響到我們的行政調查」。

顧立雄表示，「我嚴正地表達對永豐金公司治理的關切」，除了王幗英這個個案之外，金管會也會通盤瞭解永豐金其他「吹哨者」處境，若確有缺失，不排除動用「銀行法」懲處。

「我的呼喊，代表我的不滿」

「我的呼喊，代表我的不滿！」顧立雄直言，上任之初就已經強調，像永豐金這些具有產業跟金融背景的大股東，應該要導正產金不分離的問題，尤其永豐金吹哨者的對象是大股東，涉及違反關係人交易及產金不分離的現象，「我希望永豐餘何家應該放開手，讓公司好好治理」 。

永豐金回應，支持金管會推動吹哨者保護制度；永豐金採取自訴，為的是維護公司聲譽與同仁權益，透過進入司法程序，希望能讓事實釐清。