日經指數連15漲 破56年來紀錄

2017-10-24

〔編譯王惠慧／綜合報導〕日本首相安倍晉三率領自民黨陣營獲勝，週一日圓、黃金下跌，日經指數開盤上漲1.17%，收漲1.11%，連15個交易日上漲，打破1961年以來最長連漲紀錄。

日本眾議院大選結果出爐，日本首相安倍晉三率領自民黨陣營通過期中檢驗，安倍可望成為二戰後在位期間最久的日本首相；週一日經指數開盤上漲1.17%，報21709.3點，創下1996年以來的新高，最終收在21696.65點，漲幅達1.11%，日經指數已連漲15天，超越1961年連漲14天的紀錄。

由於新選出的國會修憲派人馬，超過修憲動議門檻的3分之2席次，英國《金融時報》等外媒稱此結果是安倍重新獲得選民對「安倍經濟學」的信任，並認為勝選將可能讓安倍考慮追加其他的經濟刺激政策；另，日銀總裁黑田東彥續任的可能性大幅增加。

日本《日經新聞》指出，外界擔心隨著安倍政權關注修憲議題，也可能阻礙實施經濟改革的進程。安倍22日晚間表示，除非遇到雷曼兄弟等級的經濟危機，否則，基本上將按原定計畫，將消費稅8%上調至10%。

瑞穗銀行歐元利率策略主管Peter Chatwell指出，現行超寬鬆貨幣政策有望續行，預期將使日圓下跌、日債走強，也將對其他已開發市場帶來外溢效果。週一美元兌日圓升值0.29%、報113.83日圓兌1美元；黃金價格下跌0.42%、報每英兩1275.07美元。