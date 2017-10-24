Sea集團在紐約證交所上市

2017-10-24

〔記者廖千瑩／台北報導〕東南亞最大網路公司Sea集團宣布，已於20日在紐約證交所（NYSE）掛牌上市，成為第一家在紐約上市的東南亞網路公司，營運三大網路平台，包括電商蝦皮購物、數位娛樂Garena，以及電子支付服務AirPay，並有超過5000名員工，在印尼、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞、新加坡、台灣及東南亞等國市場提供服務。

Sea集團主要市場在台灣及東南亞地區，是經濟發展十分令人興奮的市場，不但GDP成長高達美國的兩倍，更是擁有世界最多千禧世代（1981年～2000年出生）人口的市場之一。網路和智慧型手機的滲透率較美國低，但是成長非常迅速，有非常大的發展空間。

Sea集團總裁Nick Nash表示，「我們的使命是運用科技，攜手讓台灣及東南亞地區的用戶和中小企業成長，無論是在科技體驗或是營運成長，這將會是我們持續努力的目標。」

台灣是Sea集團非常重要的市場，更是新科技服務的關鍵地區。Sea集團重視台灣人才培育，不但提供具有競爭力的薪資，也積極培養能夠營運千萬量級的電商、遊戲與金流人才。目前已派駐多位優秀人才前往新加坡、泰國等，期待未來能將國際視野帶回台灣，提升台灣網路市場多元性與發展。

Sea集團旗下的蝦皮購物，也積極推動跨境電商，已協助超過30個台灣優質賣家至星馬開店，前進東南亞市場；並在今年與高雄市政府簽署MOU，透過蝦皮大學與輔導，協助更多台灣在地企業進入東南亞市場，共創電商榮景。

Sea是成立於2009年的網路公司，經營三大平台，包括數位遊戲、電商與數位金融服務，專注於東南亞，包括印尼、台灣、越南、泰國、菲律賓、馬來西亞與新加坡。