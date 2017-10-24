惠譽：台灣新南向 有助分散海外曝險

2017-10-24

〔記者鄭琪芳／台北報導〕惠譽信評發布報告指出，台灣新南向政策可能促使銀行放款給中國以外的新興亞洲經濟體，長期有助於分散海外曝險；雖然這些經濟體較具挑戰性，且台灣銀行業較不熟悉，較高的作業和信用風險將抵銷部分利益，但對新南向的放款，未來幾年內應不致過度積極，以致對台灣銀行業評等造成影響。

惠譽指出，新南向政策鼓勵台灣銀行業於2017至2020年間，對在東協10國、南亞6國及澳、紐營運或投資的台商每年增加3%至7%放款，銀行最可能聚焦於拓展亞洲新興市場，預期2019年中國以外的亞洲新興市場曝險將增至系統性資產的3%，相較於2017上半年的2.5%，相當於每年成長10%以上，由於放款基期較低，這樣的成長不致過度積極。

惠譽認為，台灣銀行業在中國以外的亞洲新興市場欠缺經驗，同時伴隨著來自當地對手的競爭，是制約成長的關鍵因素，對這些市場不熟悉，也是潛在的風險，但台灣銀行業對這些市場的放款通常集中當地台商及龍頭企業。台灣銀行業在亞洲新興市場進行大規模併購機會有限，因為只有少數國家對外開放大型銀行的併購。

不過，惠譽表示，對新南向國家的放款增長，短期內不致削弱對中國的放款；事實上，台灣銀行業在中國的曝險，於2016年底至2017上半年成長9%，主因中國更嚴謹的放款條件刺激對外部美元資金的需求。

惠譽預期，2019年中國相關的曝險占系統性資產比率，將從2017上半年的6.8%成長至7%~8%，其中借款人大部分為中國台商。因此，中國於中期仍將對台灣銀行業的風險體質有很大影響，若中國經濟大幅放緩，將直接影響台灣銀行業對中國的曝險，然而，更大影響將來自間接改變台灣借款人的還債能力。