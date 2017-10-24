阻止中資收購資產 澳洲減少投資獎勵

2017-10-24

〔編譯王惠慧／綜合報導〕財經媒體CNBC報導，中國大買澳洲土地、港口、房地產，去年一整年中國對澳洲農業部門的投資從3億美元增至10億美元以上；隨著中資對澳洲的控制加深，澳洲政府試圖阻止中資收購澳洲資產的速度。

報導指出，中國大買澳洲資產的其中一個原因是，中國投資人將澳洲視為肥沃土壤，他們認為可以在此製造商品再賣回中國；中國的中產階級對澳洲水果、肉類、葡萄酒及乳製品等需求旺盛，這些消費者比起中國製造，更相信「澳洲製造」的品質，自從中國販售的嬰兒配方奶粉爆發污染問題後，澳洲奶粉成為中國消費者青睞對象。

房地產研究機構CoreLogic數據顯示，自金融危機之後，雪梨房價上漲98%，墨爾本房價則上漲84%；隨著澳洲一些城市房價上升，中資買賣也跟著增加，海外房地產網站居外網指出，去年是中國投資人投資澳洲房地產市場最活躍的一年；瑞士信貸集團報告指出，新南威爾斯州4分之1的新屋被外國人買下，其中87%買家是中國人。

不過，中國和澳洲政府正試圖減緩中資購買澳洲資產，澳洲政府已開始減少對外國人投資的獎勵措施，更將新南威爾斯州的外國買家稅收增加1倍至購買價格的8%；中國政府則是早已開始限制資金外流。

居外網分析師指出，中國政府限制資金外流的政策是有效的，例如2017年對中國買家報價平均為35萬美元，已較前一年度減少4萬美元；不過，瑞士信貸集團預期，由於中國富裕人口日漸增加，中國買家對澳洲房地產的需求仍高，且不會放緩。