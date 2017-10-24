陳飛龍展食力 翻轉水餃股命運

2017-10-24

記者楊雅民／特稿

以生產水晶肥皂起家的南僑（1702），股價一度被投資人打入冷宮，落入「水餃股」命運，董事長陳飛龍靠「食」力翻轉南僑，過去6年南僑營收成長近5成、獲利則躍增近2.5倍。

愛吃、懂吃的陳飛龍說，在擔任工總理事期間，得研究各個國家的地方產業，常常帶團去德國慕尼黑考察，發現啤酒在德國被視為「液體的麵包」，興起他開設啤酒餐廳的念頭。

陳飛龍於是與德國寶萊納（PAULANER）啤酒廠合作，在上海開設瞄準金字塔頂端消費的國際化啤酒餐廳，店內有樂團駐唱、並廣徵會說英文的服務員。

如何打響寶萊納名號？陳飛龍捨傳統的廣告行銷手法，廣邀各國駐上海使節、外商主管到店辦Party（派對），透過意見領袖口碑相傳，很快就造成轟動。後來任何新商圈，寶萊納餐廳都受邀成為領頭拓荒的餐廳品牌，如今，寶萊納已成南僑旗下金雞母，EPS逾5元。

12年前南僑再將觸角由高檔啤酒餐廳跨入中式料理，投資點水樓餐廳，主打江浙料理。陳飛龍說，點水樓不是賣鮑魚、魚翅，而是要把大家習慣的菜色，做成媽媽的菜、阿嬤的菜，每道菜他一定要親自試吃過關，才會提供給顧客。

小籠包名氣不輸鼎泰豐的點水樓，明年也將揮軍日本，一口氣在日本新宿開出2家分店，擴大海內外佈局，預估集團明年餐飲事業營收將挑戰20億元。

以洗劑起家的南僑原本掛在台股的化工股，隨著「食」力超越洗劑，順勢改掛食品股，目前股價穩健地守在60元的食品股前段班，「若現在還掛在化工股，股價恐怕還停在20幾元」，陳飛龍自嘲的說。