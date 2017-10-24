南僑打世界盃 投資效益明年躍進

2017-10-24

〔記者楊雅民／台北報導〕佈局全球市場，南僑投控（1702）在泰國、中國、日本市場的投資三路齊發進軍「世界盃」，預期投資效益明年將躍進。

南僑集團董事長陳飛龍表示，因應新南向及中國「一帶一路」政策，南僑已砸21億元在中國上海金山增建2條烘焙油脂生產線、1條急凍熟麵生產線，陸續投產，並取得清真認證；明年將擴增2條冷凍麵團生產線及鮮奶油生產線。

金山廠加入生產後，南僑在中國天津、廣州和上海架構的8條烘焙油脂生產線，月產能將擴增至2.1萬噸；天津2條冷凍麵團生產線月產能約4000噸、上海急凍熟麵生產線月產能400噸。

南僑新南向佈局將以泰國廠為基地，南僑泰國廠10年前蓋了2萬坪的工廠，以生產米果、速食麵及調理熟飯為主，當時還被虧「蓋那麼大幹嘛？」現在產能已滿載。

泰國廠9月因為歐美聖誕節前拉貨旺季，單月營收約2.4億元，較去年同期大增5成，明年剩下的2萬坪土地計畫投資3-5億元，興建嬰兒米果研發中心，除了東協市場之外，將善用泰國較低的出口稅率優勢，外銷至歐美市場。

日本市場則瞄準2020年東京奧運商機，斥資逾10億元在東京最繁華的新宿區購地自建瞄準金字塔頂端客層的精品旅館，及開設點水樓餐廳，預計明年3-4月可以完成，屆時會一口氣開出2家點水樓。

南僑累計今年前3季合併營收125.33億元、年增8.6%，台灣市場營收比重占31%、中國占56%、泰國占13%，法人預估，南僑3年內營收將衝破200億元大關。