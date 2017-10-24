戴榮吉︰做生意要打團體戰

2017-10-24

〔記者陳柔蓁／台北報導〕康那香是第一個國產衛生棉公司，最出名的產品是自創品牌康乃馨衛生棉，董事長戴榮吉設計與生產出粉紅色、有蕾絲邊的衛生棉，銷量很好，因此被封為「最懂女人心的男人」；接著走向上游掌握原料不織布、再做到濕巾，並延伸到廢水處理與機器設備業務，2008年起跨入醫療。

戴榮吉說，他會去做衛生棉事業，是日本人當時要出脫衛生棉工廠，他評估1980年代的台灣有1600萬人，其中有400萬人是女孩子，「如果都來買就太好了」，而當時都是金百利那樣的西方大廠掌握製造，他認為黃種人的頭腦不會比白人差，就這樣由原本賺錢的營建業轉往衛生用品的製造。

為了更掌握專業，精通日語的戴榮吉去日本書店買一本關於不織布製造工法的書了解產業，讓業務向上延伸，現在台灣生產基地台南口寮有四座廠，其中一座就是專門生產機器，還外銷白俄羅斯。

戴榮吉認為做生意要打團體戰、有團隊才能做好又做大，否則即使做好也做不大。戴榮吉是亞洲不織布協會（ANFA）的創始人。「那時歐美都有不織布協會，日本人想成立一個，但怕日本領導，中國、韓國可能不加入，就找上我。」他規定入會要以公司名義個別進入，不能以國家名稱做分類，所以台灣的公司加入後，不會有國際定位問題，可以憑實力且平起平坐，這也是國際平台中，少見成員間沒主權問題能夠和平共處的。

戴榮吉很喜歡閱讀書報、與朋友討論、和部屬開會、聽專家演講得到新知，康那香近來轉往電商，就是他去上阿里巴巴的講座得到靈感，只僱用兩個人，一個營運、一個設計網頁，經營一年就獲利1100萬元，現在已經找出經營模式，未來通路與電商還要進一步打造不同品牌，以免實體通路會因為電商流失市場。