產品高值化、走自我品牌 南六、康那香迎旺季

2017-10-24

〔記者陳柔蓁／台北報導〕台灣紡織業經過產業洗牌，已經脫離代工，走向高值化、打造自我品牌之路，這個現象在產業用紡織品領域尤其明顯，法人預期名列全球不織布產業前40強的南六（6504）與康那香（9919），在進入年底旺季，又有原物料價格回穩、匯率影響去化和新產品上市等利多因素，旺季很旺。

南六4大產品為水針不織布、熱風熱壓不織布、濕紙巾及面膜、手術衣。南六擁有世界最寬的水針不織布機台，可以降低每單位生產成本，是全球面膜的隱形冠軍，一年代工量5000萬片，日本、歐美系品牌，從專櫃到開架都有做。

濕紙巾一個月能出貨1000萬大包。而拋棄式手術衣市佔率已坐穩世界龍頭寶座，上半年出貨3200噸，年增近5%。法人預估南六今年手術衣和濕紙巾的出貨量都能成長5%以上。南六上半年每股稅後盈餘3.4元。

康那香在今年上半年停損中國成都廠後，營運已趨穩定，9月營收已經轉為年成長。法人認為現在是衝刺年初規劃業績的時候，加上年底有節慶備貨潮，預期康那香第四季營收好過第三季，下半年優於上半年。康那香上半年每股稅後盈餘0.17元。

產業用紡織品協會理事長、世堡紡織董事長羅忠祐指出，紡織領域加上不織布，應用與商機無限寬廣，10多年來，台灣產業用紡織品產值成長兩倍、已超過1300億元。他分析，公司制定經營策略要3-5年、趨勢則8-10年、打造品牌文化則要耗時30年。康那香與南六走向製程高度自動化、願意耗時費心地打造品牌文化，是公司能成功的主因。