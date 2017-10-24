上市櫃飯店 集結宜蘭台南火併

2017-10-24

寒舍寒沐、雲品兆品、遠雄悅來 都將進駐礁溪

〔記者王憶紅／台北報導〕上市櫃飯店業者持續擴增市場版圖，寒舍（2739）母公司寒舍餐旅旗下位於礁溪的寒沐酒店，將在11月3日正式開幕，讓原本上市櫃飯店業者重兵集結的宜蘭飯店市場再度躍升為一級戰區。

不少上市櫃業者都在擁有台北後花園之稱的宜蘭部署飯店，包括晶華（2707）旗下蘭城晶英、晶泉丰旅、捷絲旅宜蘭礁溪館，老爺知（5704）母公司老爺酒店集團旗下的礁溪老爺，長榮航（2618）長榮鳳凰酒店，聯邦銀（2838）關係企業蘇澳瓏山林飯店、亞都（5703）關係企業羅東久屋麗緻客棧等。

除即將加入戰局的寒沐酒店，是寒舍集團首次打造的休閒度假型酒店，擁有190間房間外，雲品（2748）關係企業礁溪兆品酒店，則預計2018年上半年開幕，將釋出171間房間。另外，目前試營運中的麒麟太子大飯店、福華投資的福泰礁溪會館，都將在年底前加入營運。麒麟太子大飯店規劃有167間客房，而福泰礁溪會館1期將有160間客房，2期約有80間客房，再加上礁溪遠雄悅來大飯店也在籌備中，宜蘭儼然成為飯店市場的火線區。

六福台南設點 客房350間

除宜蘭外，上市櫃飯店業者也相繼投入台南市場，除大億（1521）轉投資的大億麗緻酒店、遠東集團的台南遠東香格里拉飯店外，近年來包括晶華的台南晶英、國泰金（2882）集團旗下國泰商旅等都加入戰場，而夏都（2722）也將迎戰，夏都城旅安平館預計年底試營運，將釋出100間房間。此外，六福（2705）的自有品牌六福莊也將在台南設點，預計2020年完工，規劃350間客房，將成為台南最大規模的飯店。