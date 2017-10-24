台灣通膨展望穩定 彭老暗示升息不急

2017-10-24

明赴立院財委會報告

〔記者盧冠誠／台北報導〕中央銀行總裁彭淮南週三將赴立法院財政委員會進行業務及預算報告，昨日傍晚出爐的書面報告指出，台灣通貨膨脹展望穩定、實質利率並未偏低。市場解讀，央行將不急於升息，年底前可望維持利率不變。

彭淮南表示，預期在全球景氣溫和復甦下，國際油價不至於大幅上揚，加上國內有效需求不足，產出缺口仍為負，通膨展望穩定，央行預測明年CPI（消費者物價指數）年增率為1.12%，主要機構預測值則介於0.8~1.2%間。

另一方面，彭也說，與主要國家比較，多數國家實質利率仍為負值；其中，部分國家經濟成長率高於台灣，但實質利率卻相對較低，顯示台灣實質利率並未偏低。

連6季利率不變機率高

對於彭淮南談到台灣通膨展望穩定、實質利率未偏低，以及產出缺口仍為負等，市場認為，央行年底的理監事會議，連續6季維持利率不變機率高。

彭淮南認為，台灣明年經濟成長率可望略高於今年，景氣持續溫和復甦。但在國際經濟金融情勢部分，他提醒，主要國家政策不確定性、全球貿易存在保護主義的威脅、地緣政治衝突及氣候變遷等非經濟風險，成為全球景氣面臨的下行風險。

明年繳庫盈餘維持1800億

此外，即將於明年2月下旬卸任的彭淮南，仍訂下央行明年繳交國庫官息紅利共計1800億6536萬元的目標。

彭淮南過去19年央行總裁任內，已為國庫賺進3兆7685.26億元；在全球面臨低利率及負利率的惡劣環境下，央行明年度預算外匯資產收益率依舊設定2.43%高標，且繳庫盈餘持續維持在1800億元以上水準。

為讓不確定性降到最低，妥善管理台灣近4500億美元外匯存底，縱使春節、端午或中秋假期，央行交易員及主管均上班從事交易，且經由台北總行、紐約及倫敦代表處，3個營業場所輪流接手，24小時從事交易，管理外匯資產。