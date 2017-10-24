9月失業率3.77％ 17年同月最低

2017-10-24

〔記者鄭琪芳、李雅雯／台北報導〕行政院主計總處昨公布九月失業率三．七七％，為近十七年來同月最低，較八月下降○．一二個百分點；九月失業人數四十四．五萬人，減一．六萬人，為近十年同月最低。此外，一至八月總薪資平均五萬一九三五元、經常性薪資平均三萬九七九三元，均為歷年同期新高；扣除物價漲幅後，實質總薪資仍是歷年新高，實質經常性薪資持續倒退十七年。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，畢業季結束，九月失業率下降，且降幅為近五年最高；經調整季節因素後，九月失業率三．七一％，為近三十個月最低，主要是景氣穩步復甦，失業情勢趨於穩定。

不過，青年失業問題仍嚴重，九月二十至二十四歲失業率十二．七％最高，下降○．四八個百分點；十五至十九歲失業率八．四一％次之，下降○．三一個百分點；大學以上程度失業率四．七％居各教育程度之冠，下降○．一八個百分點。

此外，一至八月工業及服務業受僱員工經常性薪資（固定月薪）平均三萬九七九三元，年增一．六五％；總薪資（含固定月薪、獎金、紅利及加班費等）平均五萬一九三五元，年增二．四一％。

扣除物價漲幅後，一至八月實質經常性薪資三萬七七七六元，年增○．九三％，仍不如二○○○年的三萬七九○八元；實質總薪資四萬九三○二元，年增一．六八％，為歷年同期新高。潘寧馨表示，近幾年非經常性薪資成長較快，可能因法定勞動成本提高，廠商獎勵優秀員工，發放獎金取代加薪。

另外，一至八月每人每月加班工時平均八小時，年減○．二小時或二．四四％；加班費平均一六九七元，為歷年同期最高，年增一一七元或七．四一％，增幅為近七年同期新高。研判是因「一例一休」提高休息日加班費，但加班工時減少。

新鮮人平均花2.6月才找到工作

此外，yes123求職網昨發布「職場菜鳥與企業評鑑調查」報告，以首次求職者為調查對象，調查結果顯示，職場新鮮人從投履歷到獲得錄取通知，平均約需花二．六個月，薪資待遇平均二萬七二六八元，為近五年新高。