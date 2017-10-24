薪凍惡性循環 學者︰鬆綁法規管制

2017-10-24

吸引外資、招募國外人才

別管太多才是誘因

〔記者李雅雯／台北報導〕對於國內薪資停滯問題，學者專家昨在一場論壇指出，台灣薪資停滯陷入惡性循環，產業外移、人才出走、不具外國專業人才來台吸引力，建議政府在產業政策、吸引外資、招募國外人才等面向上鬆綁法規，別管太多才是誘因。

蔣碩傑先生文教基金會、台灣經濟學會及中央研究院經濟研究所等昨舉辦「台灣之薪資停滯」論壇。中華經濟研究院副院長王健全表示，台灣市場小，難做品牌、通路，代工模式下追求成本降低，進而讓企業忽視薪資、福利；本業上不賺錢，轉而投資房地產，釀成高房價，一般民眾更加買不起，只能追求「小確幸」，承受低薪環境，社會不安全感高；然而，政府再繼續祭出更嚴苛的法規管制，降低企業或外資投資意願，釀成惡性循環。

應提供租稅優惠、科技專案補助

王健全建議，政府應在產業政策上下工夫，提供租稅優惠、科技專案補助等，鼓勵企業做出區隔化產品，同時鬆綁管制吸引外資前來投資，帶動大型投資案。

台大國發所副教授辛炳隆指出，許多政府推出的政策，工商大老不買單，導致政策推動有困難，究竟政策在和誰對話，政府需要多加思考。

對於薪資停滯問題，辛炳隆建議，提高外勞僱用成本，並提升台灣勞工的議價能力，組織工會、團體協商，新加坡就有用薪資委員會做勞資對話的例子，強制規定為勞工加薪。

暨南大學經濟系教授陳建良則指出，薪資停滯多年卻無對策，與薪資資料取用有關，現有薪資資料主要來自主計總處的調查，員工薪資是由廠商填報，受限於資料的可用性，是薪資問題難有充分解答的原因之一。

國發會人力發展處長林至美表示，行政院宣布軍公教加薪後，確實有帶動民間企業加薪，公部門也在各項採購案中確保勞工合理薪資，由公部門帶頭做起，改善薪資停滯問題。