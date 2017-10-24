何壽川仍任證交所董事 金管會允改派

2017-10-24

〔記者王孟倫／台北報導〕時代力量立委黃國昌昨質詢，因永豐金超貸案被檢調起訴的永豐金前董事長何壽川，竟然還繼續擔任台灣證交所董事，痛批「證交所是在睡覺嗎？」對此，金管會與證交所回應，將協調改派法人董事。

立法院財政委員會昨邀金管會進行業務報告，黃國昌質疑，何壽川遭檢調起訴求刑十二年，以四億元交保，但在證交所的董事名單中，竟然看到何壽川的名字，「何壽川涉及重大弊案，被金管會解職，為何還能擔任證交所董事，繼續督導證券市場，這根本是天大的笑話」。

「這難道不是超級大門神嗎？」黃國昌指出，之前永豐餘有不實的重訊，證交所一開始只打算罰五萬，後來才改罰五十萬元，是不是每個證交所董事都要看一下何壽川的情面，所以不用被重罰？

顧立雄回應，何壽川是證券商（永豐金證券）法人代表，並由證券商公會推薦擔任證交所董事，已請證交所瞭解與進一步處理。證交所總經理李啟賢則說明，何壽川出事後就未曾出席證交所董事會，將協調法人代表改派其他董事。

另外，永豐金上週五突然將被視為吹哨者的副總經理王幗英解職，黃國昌痛批，糾舉違法的人慘遭清算，但違法失職者卻穩坐高位；他並質疑，永豐金總稽核廖達德為何都沒事？金管會是否縱容失職？民進黨立委江永昌也批，王幗英遭到秋後算帳，金管會是這樣保護吹哨者的嗎？

顧立雄回應，將親自督導這個案子，會請永豐金說明，一個月內完成相關調查。