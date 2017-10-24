兆豐泰國子行也出包 驚爆行員盜領

2017-10-24

金管會要求提報告 恐再開罰

〔記者王孟倫、廖千瑩／台北報導〕兆豐銀行紐約分行去年因為違反美國洗錢防制規定，遭美方重罰五十七億元，今年又有海外分行出包，兆豐銀泰國子行驚爆行員盜領三千多萬元，時間長達四年多。金管會昨表示，八月初接獲兆豐銀通報，除立即要求改善，並要求兆豐銀提出書面調查報告，待通盤檢視後，再決定處分內容，可能再對兆豐銀開罰。

兆豐金發言人蔡永義說明，此案發生在二○一二至二○一七年，三名泰籍行員虛增客戶外匯實際兌換金額及行政支出費用，共溢領三三○○萬元，扣除保險理賠及涉案行員離職金後，實際損失二二○○萬元。兆豐金主管私下表示，這件事說起來有夠「漏氣」，但相關虧空損失均已認列，並對內稽內控缺失提出五大要點改善計畫。

蔡永義表示，泰國子行八月十日董事會中，決議撤換泰國子行總經理，三名涉案行員中，泰籍會計主管Walaiporn（中文名陳美華）遭開除、另兩名停職接受調查，台灣相關人員有八人遭記過、申誡等；兆豐內部也規劃，將對三名涉案行員聲請假扣押，追償其不動產。

金管會主委顧立雄表示，兆豐銀是在今年八月通報此事，內容為泰國子行的會計監守自盜，金管會除要求立即改善之外，更關切為何泰國子行的稽核系統沒有察覺；因此，金管會要求兆豐金總行，必須派獨立專家對其稽核系統加以全盤檢視。

上週華南銀行紐約分行才傳出金檢未通過，如今兆豐銀泰國子行又出包。對於國銀海外分行頻頻出現缺失，顧立雄表示，從現實面來看，就金管會立場，會透過督導總行來要求海外分支機構做好相關內稽內控。

顧立雄並說明，金管會雖然每年會排定檢查局人員到海外分支機構進行實地查核，但因人力與預算限制，無法普遍性檢查所有海外單位。

銀行局︰內稽內控顯有疏失

至於是否對兆豐銀開罰？顧立雄表示，金管會將針對這份書面報告來檢視兆豐銀內稽內控的相關責任缺失，再決定怎麼處理或開罰。銀行局官員則補充，目前初步看來，兆豐銀泰國子行是在內稽內控方面有相關缺失。