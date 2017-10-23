接收站慢吞吞 新設IPP恐缺氣

2017-10-23

〔記者黃佩君／台北報導〕過去民營電廠（IPP）曾經歷三階段開放，二○○六年第四階段開放時，六家申設全部「摃龜」；第五階段申設的民營電廠全數是天然氣，但天然氣接收站興建規劃時程難控，二○二二年前就算有新電廠蓋好，也恐遇上「缺氣」困境。

經濟部自一九九五年起以四階段開放IPP興建，一到三階段共開放九家民營電廠，總裝置容量為七七○萬瓩，佔總供電能力達二十二％，已是供電不可或缺角色。

二○○六年開放第四階段IPP，供應二○一一到二○一三年共一九八萬瓩電力，當時有八家業者提出申請，包括嘉惠、麥寮、宏關、福星、國光及東鋼等六家審查通過後進入競標階段，但電價竟都未能低於台電提出價格，無任何一家得標。

官員坦言，當時未能有IPP進入市場，也成為往後電力吃緊原因之一；以往台電與IPP長約缺乏彈性，收購價格過高，但因台電自建電廠多有延宕，若IPP建廠效率較高，價格上也能有優勢，且對環保要求能超標執行，也是未來供電的一大資源。

目前新設電廠均為天然氣，供氣成IPP是否能申設的重要因素。根據行政院對近年天然氣供需量估算，二○二二年前預估需求均超過供給能量，並無新增燃氣機組的空間，就算靠IPP救援二○二一年到二○二三年的電力吃緊期，恐也「無氣可用」。

目前原訂於大潭的第三天然氣接收站因生態保育問題卡關，若第三接收站延遲建廠，在二○二四年前供氣將更是吃緊。