控中國電動單車傾銷 歐盟調查

2017-10-22

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕歐盟和中國貿易爭端再起！歐洲自行車製造商協會（ＥＢＭＡ）申訴中國電動自行車（e-bikes）產品以極低價格在歐洲市場銷售，歐盟執委會廿日宣布對自中國進口的電動自行車啟動反傾銷調查，成為繼鋼鐵、太陽能板等多項產品後，歐中最新一起貿易糾紛。

啟動反傾銷調查

ＥＢＭＡ九月向歐盟申訴，指控中國製造商把電動自行車以部分低於成本或市場價格大量銷售歐洲市場，傷害歐洲境內電動自行車產業，並「摧毀可長久維繫的製造業工作」。

該協會統計，二○一○年歐盟自中國進口的電動自行車幾乎是零，二○一六年較前一年激增四十％、超過四十三萬輛，今年更翻倍至逾八十萬輛，且中國製電動自行車售價低廉，比歐洲產品低了一半。

歐盟執委會在官方公報上宣布，已掌握足夠證據對中國電動自行車啟動反傾銷調查，將在十五個月內完成調查。ＥＢＭＡ正準備針對該產品提出另項「非法補貼」的申訴，請求歐盟執委會啟動反補貼調查。中國製造業者由於接受政府補貼，在許多產業領域得以低於市場價格向海外傾銷。

中反批歐盟貿易保護

中國商務部貿易救濟調查局長王賀軍強硬回應，呼籲歐盟遵守世界貿易組織（ＷＴＯ）規則，儘早終止對中國自行車的反傾銷措施，勿發展成為新「貿易保護」案例；中方將密切關注案件進展，採取必要措施，捍衛中國企業的正當權益。

自行車已成為歐中貿易衝突一觸即發的最新領域，歐盟去年十二月指控，由於中國堅持把自行車放入免關稅的綠色商品清單，使得全球環境貿易協定談判破裂。中國製傳統自行車自一九九三年來就被歐盟課徵反補貼稅。

ＥＢＭＡ主席法奧拉萬蒂表示，歐洲企業為電動自行車踏板輔助技術的先驅，去年研發等投資了約十億歐元，「若不阻止這類傾銷行為，歐洲電動自行車市場將很快就被中國壟斷」。