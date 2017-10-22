華南銀遭ＤＦＳ盯上》金管會：全程掌握進度 財政部：美方例行檢查

2017-10-22

〔記者王孟倫、鄭琪芳／台北報導〕公股行庫華南銀行紐約分行傳出涉及違反洗錢防制規定，遭美國紐約金融服務署（ＤＦＳ）盯上。金管會主委顧立雄昨表示，已經全程掌握相關進度，華南銀已經向美方提出改善計畫，金管會也要求必須儘速完成缺失改善，並密切關注後續。

蘇建榮：已要求確實做好法遵

財政部政務次長蘇建榮則表示，ＤＦＳ對華南銀紐約分行進行例行性檢查，發現一些「制度面」的缺失，主要是法規、程序的問題，已請他們確實做好法遵工作；他強調，華南銀的情況跟兆豐案不一樣，不像兆豐銀那麼嚴重，目前檢查報告還沒有出來，所以不能透露內容，也不知道會不會被裁罰。

美方開罰否？ 顧立雄：有風險

顧立雄指出，本國銀行海外分行無論例行性金檢或專案金檢，都要通報總行與金管會，華南銀也在第一時間通報；但因美方的檢查報告尚未公布，因此不能透露相關細節。他說，華南銀已經提出改善計畫，如果後續真的被處罰，華南銀同樣必須通報金管會並對外揭露。

至於華南銀是否會被美方開罰？顧立雄表示，是有這樣一個風險存在，但華南銀已經「很盡力」提出改善計畫給美方，最後是否處罰還是要靜待美方結果。

外界質疑，去年兆豐銀紐約分行才因為違反洗錢防制規定遭罰五十七億元，為何今年又有銀行出現類似問題？顧立雄表示，美國監理機關會對海外分行的運作、法遵及資產品質進行評鑑，如果金檢評等往下掉，主管機關會要求改善，銀行若無法改善就會開罰。

蘇建榮則表示，美國監理機關對法遵的要求愈來愈高，很多國外銀行都被重罰，由於法遵成本愈來愈高，並不是一下子就能改善過來。他表示，ＤＦＳ的檢查報告出來後，會請公股代表就缺失部分督導改善。

一位行庫高層指出，美方對於法遵的要求更加嚴格，海外分行一段時間沒有更新，可能就會發生問題，且美方會希望聘用當地熟悉法規的人才，但法遵人才不是那麼好找，需要一些時間調整。