紐行金檢有缺失 華南銀已提改善計畫

2017-10-22

傳未落實美方洗錢防制規定 可能遭ＤＦＳ開罰

〔記者王孟倫／台北報導〕繼去年兆豐案後，公股行庫華南銀行紐約分行也傳出未落實洗錢防制規定，雖然改善方案已獲美方接受，仍可能遭美國紐約州金融署（ＤＦＳ）開罰。對此，華南金控昨強調，華南銀行紐約分行絕無涉及洗錢情事，對於監理機關的例行檢查，任何檢查意見皆會虛心改善。

吳當傑：絕無涉及洗錢

去年八月，兆豐銀行紐約分行因為違反美國的洗錢防制規定，遭到美方處以天價罰鍰約新台幣五十七億元；如今，華南銀行紐約分行傳出相關情事，有人形容「兆豐案翻版」，外傳華南金董事長吳當傑十月初還親自赴美處理此事。

對此，華南金董事長吳當傑昨表示，依美方規定，不得對外公布相關內容，否則即違反當地法令；但他強調，華南銀紐約分行絕對沒有涉及洗錢情事。

「跟兆豐案差太多了」

相關人士指出，華南銀因為在交易監控等作業未能符合美方嚴格規定的程序，而出現缺失。不過，華南銀的情況「跟兆豐案差太多了」，不同於兆豐案，華南銀隨即提出改善計畫及各項補正措施，並向美方說明相關資訊系統建置需要時間更換，沒有忽視或迴避落實洗錢防制規定；因此，即使華南銀遭美方開罰，也不會像兆豐金因「漠視ＤＦＳ金檢報告」而遭重罰。

對於公股行庫再度傳出遭ＤＦＳ盯上，民進黨立委江永昌昨呼籲，有鑑於各國對洗錢防制落實之重視，台灣應該儘速在金融機構設置獨立法遵部門；現行規定「法令遵循主管」得兼任「法務主管」，導致各銀行虛應故事，讓「法務長」多一個頭銜叫「法遵長」，對落實法令遵循或洗錢防制無實質意義。

江永昌認為，為了避免類似違失的事件一再發生，金管會應該修改辦法，要求各銀行設置獨立的法遵部門與法遵長，「若不願意在法遵付出該當的成本，就等著付出更高的罰金」。