顧立雄：吹哨人保護 將納內稽內控

2017-10-22

永豐金突解職吹哨者王幗英 金管會要求說明

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金董事會將被視為「吹哨人」的副總經理王幗英解職，引起外界譁然。金管會主委顧立雄昨表示，將請永豐金說明，以釐清相關事實；此外，金管會正研議將「吹哨人保護」納入「內稽內控」，以提高監理強度。

提高監理強度 違者可開罰

王幗英原本擔任永豐金證券財務長，今年四月具名向金管會檢舉及媒體爆料，因為她調查永豐金證券的「輝山乳業案」，因而遭調職成為副總經理。

永豐金二十日晚間臨時發布重訊，指王幗英逕自向外散布嚴重損害公司聲譽的言論，經查證並非事實，因此做出解任王幗英之決定。永豐金強調，此與王幗英是否為吹哨者無關。

顧立雄昨出席活動受訪表示，金管會檢查局本來就有排定，把永豐金幾位被認為是吹哨人做為金檢事項，王幗英也是其中一位，必要時將會訪談相關人，了解他們在永豐金的現況。

對於王幗英遭永豐金解職，顧立雄表示，金管會第一時間已掌握訊息，這部分必須進一步釐清，特別是突然解職王幗英的理由，金管會要聽取永豐金的說法。

顧立雄並表示，要研議全面強化「吹哨人保護」，已請銀行局修改規則，把「吹哨人保護」從銀行「自律規範」提高至「內稽內控」。

金管會官員說明，「吹哨人保護」若屬於自律規範，金管會就無法可開罰，未來納入「內稽內控」管理，只要一有違規事項，像是解職吹哨人，金管會就能開罰，清楚且有依據。

「實在不明白，永豐金為何挑在這個時間點做這樣的動作？」金管會官員直言說，社會大眾現在對「保護吹哨人」有高度期待，外界也希望看到永豐金展現積極進行公司治理改革的決心，結果永豐金卻把「吹哨人」解職，勢必引起很大爭議。

永豐金證券涉及的「輝山乳業案」，是子公司香港永豐金證（亞洲）讓客戶以輝山股票做融資擔保，今年四月輝山股價崩盤，因而踩雷；永豐金估算所有客戶「資不抵債」情況，損失約三．五億元，並提列損失準備。今年六月，金管會以永豐金證券融資風險管理寬鬆，且未確實執行內部稽核，將永豐金證券總經理葉黃杞停業一個月，並處以警告。