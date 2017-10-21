無懼i8砍單 9月外銷訂單創新高

2017-10-21

年增6.9％ 連14個月正成長

〔記者黃佩君／台北報導〕市場傳出iPhone8銷售不如預期，導致供應鏈訂單幾乎腰斬；但九月外銷訂單四五九．二億美元仍創下歷年單月新高，年增六．九％，連續十四個月正成長。經濟部統計處長林麗貞表示，九月手機訂單增加的確不明顯，但因新產品延後上市，訂單將分散到未來幾個月，後續「精彩可期」。

根據統計，九月外銷訂單四五九．二億美元，其中資通信產品訂單一四六．七億美元，也創下歷年單月新高，年增○．三％、月增卅九．二％，主因行動裝置及筆電新品上市，組裝代工訂單增加。

另外，電子產品及光學器材則創下歷年同月新高，電子產品訂單一一七．三億美元，年增一．二％，主因行動裝置推出新品及旺季備貨需求，帶動晶圓代工、封測、記憶體等接單增加；光學器材訂單廿三．一億美元，年增六．七％，主因大尺寸面板價格趨穩，加上手機面板需求活絡提升價格。

至於基本金屬、機械及塑橡膠、化學品等，均呈兩位數成長，其中機械訂單十八．三億美元、年增十二．三％，主因景氣回升帶動投資；塑橡膠、金屬及化學品訂單則分別年增廿八．六％、十六．五％及廿三．三％，主因油價上漲及全球經濟復甦帶動鋼品需求上揚。

對於市場傳出iPhone8遭砍單，林麗貞表示，比起往年九月，今年手機訂單增加的確不明顯，推測主要是今年新產品較多，上市及訂單都有分散遞延情況，未來幾個月訂單可能會再上高峰。

林麗貞指出，儘管手機訂單分散在第四季，但九月外銷訂單仍因筆電挹注創下歷史新高，而第四季是接單旺季，可望維持一定水準，預估十月訂單約四五○億到四六○億美元，年增五．四％至七．八％。